Barcellona, la rivincita di Griezmann: è il giocatore più decisivo della Liga

Il Barcellona è tornato in vetta a La Liga. Il 3-0 netto all’Eibar ha portato tre punti e il primato in solitaria. Decisive le reti del tridente delle meraviglie Suarez, Messi e Griezmann. Proprio il francese, criticato ad inizio stagione per le sue prestazioni, è assoluto protagonista di questo primo posto in classifica.

Oltre alla gioia per il feeling con i compagni, mostrato anche subito dopo il match, l’ex Atletico Madrid può vantare un record incredibile dopo queste prime partite. Infatti, Griezmann è il giocatore più decisivo dell’intera competizione. Come sottolineano i dati Opta, il classe 1991 ha preso parte attiva a ben sette realizzazioni della sua squadra. Con 4 gol e 3 assist, il centravanti è il calciatore in assoluto più determinante di tutta la Liga. Un record che mette a tacere le critiche piovute su di lui ad inizio anno quando ancora doveva trovare la sua posizione in campo nella nuova squadra.