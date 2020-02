Barcellona, l’affondo dell’ex Salinas: “Braithwaite? Il suo arrivo un disastro, scelta assurda”

E’ appena iniziata l’avventura con la maglia del Barcellona di Martin Braithwaite, prelevato dal Leganes per 18 milioni di euro. Un acquisto che però, come riporta AS, non è piaciuto all’ex attaccante dei blaugrana Julio Salinas.

ASSURDO – “L’arrivo di Braithwaite è un disastro, è stata una pessima scelta. Innanzitutto perché non può giocare in Champions League, poi perché pregiudica per il prossimo un buon acquisto come avrebbero potuto essere ad esempio Lautaro Martinez o Neymar. Sono stati lasciati andare ad un prezzo molto inferiore giocatori come Abel Ruiz e Carlos Perez, è assurdo spendere una simile cifra per un calciatore che giocherà tredici partite di campionato, visto che sicuramente nel Clasico non ci sarà. Non capisco la gestione che è stata fatta”.

