Barcellona, l’alternativa a Lautaro Martinez non piace…a Suarez

L‘Inter è al lavoro soprattutto per il mercato in entrata. Dopo aver definito l’accordo con il Brescia per Tonali, ecco che la società nerazzurra ha messo a segno un altro importante colpo: Hakimi. L’esterno del Borussia Dortmund dopo aver rifiutato big del calibro di Bayern Monaco e City ha detto ‘no’ al ritorno al Real Madrid sposando il progetto di Antonio Conte. Anche per quanto riguarda il mercato in uscita però presto potranno esserci novità. Il nome di Lautaro Martinez rimane sempre in cima alla lista del Barcellona.

Suarez scarta Aubameyang

Da gennaio ad oggi il Barcellona ha più volte espresso il suo gradimento per la punta argentina, ma per strapparlo a Conte i blaugrana dovranno versare l’intera clausola rescissoria: 111 milioni. Tra Neymar e Lautaro Martinez ecco che spunta anche Aubameyang. Il calciatore gabonese è stato proposto da Eric Abidal, ma a stoppare tutto sul nascere ci ha pensato Luis Suarez. Secondo quanto riportato da Don Balon l’attaccante uruguaiano non gradirebbe lo stile di gioco del calciatore dell’Arsenal, ma il mercato è imprevedibile e tutto può succedere. Quello che è certo è che il Barcellona ci proverà fino all’ultimo per portare Lautaro al Camp Nou.