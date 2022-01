Barcellona, Laporta positivo al Covid

Il presidente catalano sta comunque bene

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è risultato positivo al Covid, secondo quanto riporta il sito ufficiale del club catalano. Il patron 59enne, è in auto isolamento sta bene e non viaggerà con la squadra per le prossime partite. Il 5 gennaio il Barcellona affronterà il Linares nei sedicesimi di finale di Coppa di Spagna e l'8 gennaio affronterà il Granada per il 20° turno della Liga.