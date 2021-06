Barcellona, Laporta rivela: “Per far rinnovare Messi, ci pensa… Aguero”

Leo Messi potrebbe non restare al Barcellona. I bluagrana, però, hanno un piano preciso.

Leo Messi che farà nei prossimi mesi? Vestirà ancora la maglia del Barcellona o cambierà casacca e si trasferirà altrove. La Pulce, per il momento, resta concentrata sul campo, con la sua partecipazione alla Copa America con la maglia dell'Argentina. Per i catalani, dunque, c'è il forte rischio di perdere il proprio totem e numero 10. Tuttavia il presidente Joan Laporta sembra avere un piano ben preciso su come muoversi nelle prossime settimane per provare a convincere Messi. Lo ha rivelato durante un'intervista a La Vanguardia: "C’è grande comunicazione fra di noi, sappiamo quali sono le posizioni delle due parti. Ovviamente mi piacerebbe arrivare alla soluzione il prima possibile, sarebbe importante anche per altre operazioni che stiamo portando avanti. Vedo che ha voglia di restare, poi c’è Aguero che sta aiutando molto, ogni giorni gli dice di firmare e di restare".