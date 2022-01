Barcellona, Laporta sogna il colpo Haaland: “Tutto è possibile”

Parla il presidente blaugrana

Joan Laporta , presidente del Barcellona , ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Ferran Torres andata in scena questa mattina. Il numero uno blaugrana si è detto entusiasta del lavoro del club sul fronte mercato e soprattutto in chiave bilancio aprendo anche ad un clamoroso prossimo arrivo.

Circa l'accostamento di Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, proprio al club catalano, Laporta ha dichiarato: "Ciò che posso dire è che stiamo lavorando per rendere la squadra competitiva. Iniziamo con l'acquisto di Ferran, fondamentale per noi e per Xavi che ha dato l'appoggio all'operazione. Continuiamo ad essere un punto di riferimento e a recuperare peso nel calcio mondiale e tutti i grandi giocatori contemplano la possibilità di venire al Barça. Dobbiamo lavorare molto bene, nei parametri sportivi ed economici e stiamo procedendo bene, sta funzionando e tutto è possibile".