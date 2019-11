Barcellona, Lenglet difende Griezmann: “È felice, il suo contributo è sempre importante per noi”

Non è stato certo dei migliori l’impatto di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. Il francese ha offerto fin qui un rendimento al di sotto delle aspettative, tanto che si susseguono i rumors che vorrebbero l’attaccante già in procinto di lasciare i blaugrana. In sua difesa, dal ritiro della Nazionale francese, è intervenuto il suo compagno di squadra Clement Lenglet. Queste le sue parole raccolte da France Football.

GRIEZMANN – “Io lo vedo molto felice qua, ma lo è anche a Barcellona: è sempre sorridente. In Nazionale per lui forse è più facile trovare occasioni. In ogni caso ha una grande mentalità ed è sempre d’aiuto alla squadra, sia con la Francia che con il Barcellona”.