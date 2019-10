Barcellona, Lenglet: “Nessun caso Griezmann, ride e scherza tutto il giorno…”

Un impatto non semplice quello di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. L’attaccante, prelevato in estate dall’Atletico Madrid, non è ancora riuscito ad imporsi con i blaugrana, tanto che c’è già chi mette in discussione la bonta dell’affare. In difesa del proprio compagno di squadra, direttamente dal ritiro della nazionale francese, è però intervenuto Clement Lenglet.

GRIEZMANN – “Se Antoine è cambiato? No, affatto. Ridiamo tutto il giorno, ama fare battute. Al Barcellona ha però cambiato posizione in campo, lavorando duramente per aiutare la squadra con il suo spirito di sacrificio. Per me non c’è nessun caso Griezmann, saprà mettere in mostra le sue doti”.