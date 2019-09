Barcellona, Lenglet: “Neymar? Meno male che è finita…”

E’ stato il tormentone di quest’estate, con rumors che si sono susseguiti uno dietro l’altro per poi sfumare in un nulla di fatto. Stiamo parlando della questione Neymar, con il brasiliano che avrebbe voluto lasciare il Paris Saint-Germain per fare ritorno al Barcellona, club da lui lasciato appena due anni fa. Alla fine, però, l’attaccante è stato costretto a rassegnarsi a rimanere in Francia, almeno fino a gennaio. Della vicenda, a Canal +, ha parlato il difensore dei blaugrana Clement Lenglet.

NEYMAR – “Meno male che è finita, per noi adesso è tutto più facile. Abbiamo vissuto un periodo frenetico, ora possiamo finalmente concentrarci solamente sul campo”.