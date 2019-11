Barcellona, l’ex Heredia: “Chi ha vinto in Europa percepisce un vitalizio dal club…”

Anche i giocatori percepiscono un vitalizio. Questo, almeno, quanto accade a coloro che hanno vinto in Europa con la maglia del Barcellona. A svelare il curioso retroscena, a The Tactical Room, è stato Juan Carlos Milonguita Heredia, ex centrocampista che con i blaugrana ha vinto la Coppa delle Coppe nella stagione 1978/79.

VITALIZIO – “Dopo la vittoria della Champions League contro il Manchester United a Roma nel 2009, il presidente Laporta promise un vitalizio per tutti i trionfatori in Europa del Barcellona, anche per coloro che avevano vinto in passato. La promessa è stata mantenuta”.