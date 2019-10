Barcellona, l’ex presidente Laporta: “Sbagliato rinviare il Clásico, ha alimentato le tensioni”

“Rinviare il Clásico dal 27 ottobre al 18 dicembre è stata una provocazione”. Così l’ex presidente del Barcellona Joan Laporta, convinto che sia stato un errore posticipare il big match contro il Real Madrid, che appunto era previsto domenica, ma la città dei blaugrana era in fibrillazione per una manifestazione politica (indipendenza della Catalogna). “Questa decisione ha riscaldato ancora di più l’ambiente, incoraggiando i vari gruppi a essere maggiormente indignati. Secondo me era più giusto giocarlo il sabato, quindi il 26, se proprio dagli organi competenti non era possibile disputarlo di domenica. Perché quindi non si è giocato di sabato? Non capisco il problema. Era il momento ideale per un Barça-Real, così si altera il campionato, il sorteggio del calendario aveva detto questo. Il calcio non trae alcun benefico da questo slittamento”. Dichiarazioni riprese da As.