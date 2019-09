Barcellona, l’ex presidente: “Non vorrei Figo nemmeno come allenatore”

Luis Figo ha lasciato ricordi contrastanti tra i tifosi del Barcellona. L’esterno portoghese ha conquistato tutti con le sue prodezze, prima di rendersi protagonista di un trasferimento scioccante nell’estate 2000, passando ai rivali del Real Madrid. A distanza di 19 anni, l’ex presidente blaugrana Joan Gaspart ha usato parole dure nei confronti dell’odiato ex: “E’ ‘unico che non acquisterei più, anche se è già in pensione, né come giocatore, né come allenatore. Non vorrei più Figo”. Accuse durissime che riaprono ferite mai totalmente curate dal tempo. E sul ritorno infuocato al Camp Nou con la testa di maiale lanciata a Figo dagli spalti dice: “Una persona che sa che i tifosi sono disgustati dal suo atteggiamento, se è intelligente , gira alla larga. Non sarà il primo giocatore che, quando vede che l’atmosfera è calda, si allontana e non ha intenzione di calciare gli angoli”.