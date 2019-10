Barcellona, l’ex Rivaldo: “Dembelé? Spero che il club prenda provvedimenti per il suo comportamento”

Un’assurda espulsione rimediata sul punteggio di 4-0 costringerà l’attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé a saltare il Clasico contro il Real Madrid, in programma il prossimo 26 ottobre al Camp Nou. Un gesto che ha fatto infuriare l’ex stella dei blaugrana Rivaldo, che, come raccolto da AS, ha così commentato.

DEMBELE’ – “Penso che sia importante che il club abbia al suo interno dei meccanismi per punire i giocatori che si rendono protagonisti di queste sciocchezze. E non mi riferisco solamente a Dembelé, ma a tutti coloro che commettono atti simili. Un calciatore deve essere intelligente e ricordarsi che esistono altre partite oltre a quella che stai giocando in quel momento: non puoi lasciare i compagni di squadra e l’allenatore in una situazione così complicata”.

RAKITIC – Il brasiliano ha poi commentato la situazione di Ivan Rakitic: “Quando una squadra inizia a fare bene è difficile per l’allenatore cambiare. Credo che questo sia l’unico motivo per cui adesso stia trovando meno spazio, ma sono sicuro che presto tornerà in campo”.

SERGIO RAMOS – Infine una battuta su Sergio Ramos, che ha espresso il desiderio di giocare le Olimpiadi: “E’ un atteggiamento bellissimo da parte di un giocatore che ha disputato tanti tornei importanti nel corso della sua vita. Dovrebbe godersi l’esperienza senza troppe pressioni”.