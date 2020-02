Barcellona, l’ex Rivaldo si schiera con Messi: “Ha tutto il diritto di arrabbiarsi con Abidal”

Nervi tesi in casa Barcellona. Il violento botta a risposta tra il direttore sportivo Eric Abidal e Lionel Messi ha minato la serenità dell’intero ambiente, con rumors che vorrebbero l’argentino in procinto di lasciare i blaugrana. Sull’argomento, a Marca, ha parlato l’ex fuoriclasse brasiliano Rivaldo.

MESSI – “Lionel ha tutto il diritto di arrabbiarsi con Abidal, che si è lamentato della scarsa professionalità di alcuni giocatori durante gli allenamenti senza però fare nomi: questo ha messo in discussione l’intero lavoro. Messi ha voluto difendere non solo se stesso, ma l’intero gruppo. Abidal è stato ingenuo a dire una cosa del genere in un’intervista”.