Barcellona, quel like ‘birichino’ di Riqui Puig contro Valverde. Sétien lo convoca in prima squadra

Non è la prima volta che un calciatore metta un like sui social contro una persona della stessa squadra, ma con l’addio di Valverde è successo anche al Barcellona. Riqui Puig, centrocampista della formazione B del Barça, ha infatti messo un “like” all’addio dell’ex tecnico del Barcellona B. E gioco del destino vuole che proprio oggi, al suo primo giorno da allenatore del club catalano, Quique Sétien l’abbia chiamato ad allenarsi in prima squadra.

RESTA AL BARÇA – Come racconta Marca, Sétien è infatti un grande estimatore del gioco di Johann Cruyff, ex tecnico del Barcellona, e Riqui Puig lo rappresenta alla perfezione. Una scelta importante quella dell’ex tecnico del Betis, che ha convocato il giovane ad allenarsi in prima squadra nonostante le continui voci che vedono il giocatore in partenza nel mercato invernale per cercare un maggiore minutaggio con una squadra più forte della cantera del Barça.