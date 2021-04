Barcellona, l’ipotesi Superlega traballa. Laporta: “Decideranno i soci”

I catalani sembrano voler prendere tempo per valutare la situazione

Lo si intuisce dalle dichiarazioni del presidente Joan Laporta: "Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro". Insomma il Barcellona prende tempo, in attesa di comprendere meglio come andrà evolvendosi in quadro e come si svilupperà la mediazione tra i club ribelli e la Uefa. Stasera alle 23.30 potrebbero emergere nuovi dettagli su questa incredibile e per certi aspetti grottesca situazione.