Barcellona, lo strano piano per il ritorno di Neymar: tre al prezzo di uno!

Il Barcellona sta lavorando per riportare Neymar in casa blaugrana. L’accordo col PSG non è facile e i francesi attualmente non sembrano intenzionati a lasciar andare il talento brasiliano, ma i catalani hanno pronta un’offerta difficilmente rinunciabile.

IL FIGLIOL PRODIGO

Neymar ha un rapporto molto particolare col Barcellona. La squadra catalana vedrebbe il ritorno del brasiliano come quello del figliol prodigo nella casa paterna. In Francia Neymar non è mai riuscito ad esprimersi nel pieno del proprio potenziale, soprattutto a causa di guai fisici che ne hanno interrotto le positive prestazioni in momenti chiave della stagione. Adesso si profila per lui un possibile ritorno a casa, al fianco del suo amico Leo Messi.

TRE AL PREZZO DI UNO

Il piano del Barcellona per riportare in Catalogna il brasiliano è parecchio originale e difficile da rifiutare per i parigini. Secondo quanto riporta Tnt Sport, gli spagnoli starebbero pensando di offrire tre calciatori al PSG in cambio di Neymar, più eventualmente un conguaglio economico a favore dei francesi. I calciatori inclusi nell’offerta sono Umtiti, Dembélé e Griezmann: in questo modo la squadra diretta da Leonardo si ritroverebbe in squadra tre giocatori d’altissimo livello al costo di “uno”, il solo Neymar. La dirigenza parigina qualora ricevesse questa proposta sarebbe costretta quantomeno a valutarla, e se il giocatore brasiliano dovesse fare pressioni per partire è difficile pensare che un’offerta di questo tipo possa essere rifiutata.