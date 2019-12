Barcellona, mai così tanti gol subiti dal 2003/04. E i precedenti fanno paura…

Si può essere primi in classifica e contemporaneamente avere problemi? Risposta affermativa. Il Barcellona è un esempio lampante. La formazione di Ernesto Valverde condivide il primato nella Liga con il Real Madrid. I blaugrana hanno un attacco da sogno con Leo Messi, Antoine Griezmann e Luis Suarez, ma vivono un momento difficile in difesa. Alla diciottesima giornata, i campioni di Spagna in carica hanno incassato già 21 reti. Non ne subivano così tante dalla stagione 2003/04, quando gli uomini di Frank Rijkaard vennero perforati per 25 volte. E in quel caso il Barcellona non vinse il campionato. Ci sono altri precedenti a far paura. Le 21 reti subite sono un primato superato dal Barça del 1999/00 con 27 gol. La stessa cifra della stagione seguente. Andò leggermente meglio nel 2002/03, con 23 palloni raccolti dal sacco. In nessun caso è mai arrivata la vittoria del campionato a fine stagione. Valverde ha di che preoccuparsi.