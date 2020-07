Barcellona, mal di pancia per ter Stegen: si fa avanti il Chelsea

Il Barcellona nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe lasciar andare Marc-Andre ter Stegen. Il calciatore richiede un rinnovo del proprio contratto, ma i blaugrana non sono disposti a rinegoziare eccessivamente al rialzo.

CHELSEA ALLA FINESTRA

Il portiere è arrivato in Spagna nell’estate del 2014 dal Borussia Mönchengladbach per 12 milioni di euro, diventando gradualmente uno dei punti fissi della formazione catalana, tanto da collezionare fino a questo momento 234 presenze in Catalogna. Il contratto del tedesco scade il 30 giugno 2022, e nelle ultime settimane c’è stato qualche colloquio tra le parti per tentare una bozza di rinnovo, ma le richieste economiche del calciatore hanno frenato bruscamente la trattativa. Il Chelsea, fortemente concentrato nella ricerca di un sostituto di Kepa, ha fiutato l’opportunità e, secondo quanto riportato da Metro, pare che abbia avviato un sondaggio con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità della trattativa.