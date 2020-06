Barcellona, Messi a mezzo servizio? Nessun problema: è il miglior ‘sostituto’ della Liga

Non dovrebbero esserci problemi per il ritorno in campo di Lionel Messi per la ripresa della Liga. Il problema fisico accusato nelle scorse ore dovrebbe già essere alle spalle. In casa Barcellona, Quique Setien avrà il difficile compito di scegliere quindi se mandare subito in campo la Pulce oppure no.

Una decisione che, però, dai dati raccolti da AS, non dovrebbe poi essere così difficile da prendere. Il motivo? Il sei volte Pallone d’Oro è il migliore sia quando gioca titolare sia quando subentra a gara in corso.

Messi: il migliore ‘sostituto’ della Liga

Non capita molto spesso di vedere Messi partire dalla panchina, ma anche le poche volte che accade… beh, è sempre il migliore. Infatti, come scrive il periodico spagnolo, l’argentino è il miglior sostituto della Liga: nessun giocatore in attività, infatti, ha segnato più gol di lui partendo dalla panchina. Sono 24 le reti messe a segno dalla Pulce e soltanto Julio Salinas (28) e Óscar de Paula (27) ne hanno realizzati di più. Messi, in questo campionato, ha contribuito a tre vittorie giocando solo l’ultima mezz’ora: contro il Leganés (3-1); fuori casacontro il Villarreal nello spettacolare 4-4; e contro il Levante segnando anche un gol decisivo in una sfida molto accesa. Vedremo, quindi, cosa deciderà Setien riguardo all’impiego del numero 10 per la gara di sabato contro il Maiorca.