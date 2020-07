Barcellona, Messi detta le condizioni per restare

Lionel Messi e il Barcellona potrebbero essere giunti alla fine del loro rapporto: il fuoriclasse argentino nei giorni scorsi ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto, e adesso la dirigenza blaugrana sta tentanto di porre rimedio alla situazione.

IL CONTRATTO

Il contratto di Lionel Messi è in scadenza il prossimo 30 giugno, e la Pulce fino a questo momento non sembra interessato a rinnovarlo. Da quando si è diffusa la notizia che il club catalano era in difficoltà per il rinnovo di Messi, numerose società di tutto il mondo si sono fiondate sull’argentino nel tentativo di accaparrarsi le sue prestazioni. La situazione però non è così semplice: il giocatore non è interessato ad andare via dalla Spagna, e i tentativi per tentare una nuova conciliazione tra le parti non mancheranno. Uno degli incontri per tentare di appianare la situazione ha avuto luogo poche ore fa, e da questo sono emerse le condizioni che Messi ha dettato per restare in blaugrana.

LE CONDIZIONI

Le condizioni imposte dal campione argentino sono essenzialmente due, secondo quanto riporta Don Balòn: le cessioni di Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho per riempire le casse del club e l’acquisto di giocatori importanti per valorizzare il progetto sportivo e tecnico dei catalani. La dirigenza sta valutando la proposta di Messi, ma sembra che i presupposto per accontentarlo ci siano tutti: nessuno a Barcellona vuole perdere Messi, e considerato che le richieste dell’argentino sono ragionevoli, si farà di tutto nel mercato in uscita per piazzare i due giocatori in eccedenza e acquistare nuovi tasselli per la rosa blaugrana.