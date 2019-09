Barcellona, Messi è chiaro: “Resto, ma ad una condizione…”

Si è parlato a lungo di Lionel Messi e del suo futuro, anche lontano dal Barcellona. Ma dopo le indiscrezioni sulla clausola presente sul suo contratto e sulla possibilità di lasciare i blaugrana alla fine di ogni stagione, è proprio La Pulce a fare chiarezza sull’argomento.

Intervistato in esclusiva da Sport, l’argentino ha parlato del presente, della voglia di vincere e…della sua permanenza al Barcellona.

UNA CONDIZIONE – “Il Barcellona è casa mia e non voglio andare via, però voglio vincere”, questo in sintesi il Messi pensiero riportato anche dalla prima pagina del quotidiano. E per trionfare serve una squadra forte che, secondo l’argentino, i blaugrana possiedono: “Abbiamo una rosa spettacolare, che può provare a vincere tutto”. Anche se, facendo riferimento al tormentone Neymar e al suo possibile ritorno nella scorsa finestra di mercato: “Avrei adorato il suo ritorno. Non so se il Barça abbia fatto tutto il possibile, ma è vero che negoziare con il Psg non è facile. Lo spogliatoio non ha mai chiesto il suo acquisto, abbiamo semplicemente espresso la nostra opinione. Detto questo, non sono deluso, anzi. Anche senza Neymar possiamo vincere”.