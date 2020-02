Barcellona, Messi: “Mai pensato di andare via. Neymar? Non vede l’ora di tornare…”

Una stagione non proprio semplice, quella che sta vivendo il Barcellona. Nelle ultime settimane, a tenere banco è stato lo scontro tra Eric Abidal e Lionel Messi. Proprio la Pulce, in queste ore, ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo.

FUTURO – “Finché il club e la gente mi vorranno qui non ci saranno problemi. C’è un progetto vincente e lottiamo ogni anno per tutti i titoli: io voglio restare al Barcellona. Voglio continuare a vincere campionati e voglio un’altra Champions: questa è la mia aspirazione. Molte volte avrei potuto andare via, con alcuni club pronti a pagare la clausola rescissoria, ma in nessun momento mi è venuto in mente di andare via”.

STAGIONE – “Abbiamo cambiato allenatore, ognuno ha le proprie idee e noi gradualmente ci adattiamo. Non è semplice perché adesso ci viene chiesto di giocare in maniera diversa rispetto a quanto facevamo con Valverde, ma stiamo crescendo. Setién mi dà molta libertà per creare superiorità numerica ed attaccare bene. Lui è una persona molto loquace, che sta attento ad ogni dettaglio. Ama il calcio, ne parla continuamente”.

REAL MADRID – “Con la partenza di Cristiano Ronaldo ha perso molti gol, era ovvio che sarebbe accaduto questo. Cristiano segna 50 gol a stagione”.

ABIDAL – “Ho risposto perché mi sono sentito attaccato. Mi ha dato fastidio che una persona del club abbia messo nel mezzo i giocatori nell’esonero di un allenatore. E’ il direttore sportivo a prendere le decisioni. Lui ha attaccato il nostro spogliatoio”.

NEYMAR – “Neymar è uno dei migliori al mondo, mi farebbe piacere se tornasse. Nello spogliatoio ricordo che era una persona felice, si divertiva sia dentro che fuori dal campo. Lui non vede l’ora di tornare qua”.

LAUTARO MARTINEZ – “E’un giocatore spettacolare, è esploso. E’ molto forte, è abile nell’uno contro uno e sgena molta: ha grande qualità ed è completo”.