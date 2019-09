Barcellona, Messi ordina la scossa: “Dobbiamo reagire. È un problema di squadra. Su Ansu Fati…”

Momento complicato in casa Barcellona. Il ko contro il Granada ha sottolineato in maniera evidente alcuni limiti della squadra che, in trasferta in Liga, ancora non è riuscita a trovare il primo successo stagionale. A margine della premiazione del FIFA The Best, Lionel Messi, capitano blaugrana, ha parlato anche del momento della squadra chiedendo la scossa ai suoi.

DIFFICOLTA’ – “Il premio non ha nulla a che fare con quanto sta accadendo in queste prime giornata de La Liga. Abbiamo difficoltà a creare situazioni pericolose e gli avversari, invece, riescono a farlo nei nostri confronti. Noi siamo chiamati a reagire. Dobbiamo farlo ora perché non c’è più tempo. Dobbiamo migliorare, siamo consapevoli di cosa sta succedendo. È un problema di gruppo, ma non ho dubbi sul fatto che miglioreremo e continueremo ad andare avanti”, ha detto Messi. E sul suo recupero dall’infortunio: “Piano piano mi sento meglio, sono passati quasi tre mesi, l’altro giorno ero ancora stanco ma vado con calma perché mi hanno detto che è un infortunio per il quale potrei avere delle ricadute”.

ANSU FATI – Chi si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Barcellona è il giovanissimo Ansu Fati. Il 16enne ha entusiasmato il mondo del pallone e lo stesso Messi che ha rivelato: “Fin dalla prima volta che l’ho visto allenarsi ha attirato la mia attenzione. Bisogna prenderlo poco a poco perché ha 16 anni e perché non bisogna caricarlo di responsabilità adesso. Ha le qualità per essere un giocatore molto importante, ma bisogna seguirlo e aiutarlo”.