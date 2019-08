Barcellona, Messi pronto a tornare in campo. Il Betis scherza: “Non avere fretta…”

Lionel Messi è pronto a tornare in campo. La stella del Barcellona è tornata ad allenarsi dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime amichevoli e la prima giornata de La Liga.

Ora, però, La Pulce sta scaldando i motori e per la gara valida per la seconda giornata di campionato di domenica alle 21, sembra proprio che ci sarà. Una buona notizia per i catalani e i loro tifosi. Un po’ meno per il Betis Siviglia, prossimo rivale dei blaugrana.

Gli spagnoli hanno accolto con particolare interesse la notizia del ritorno in campo di Messi e hanno voluto scherzarci su. Attraverso Twitter, il Betis ha, infatti, risposto al messaggio del Barcellona che annunciava la buona notizia per l’argentino scrivendo: “Non avere fretta, Leo. Non c’è bisogno che forzi…“. Nella passata stagione proprio il Betis è stata una delle vittime preferite di Messi, che ha segnato 5 goal in 2 partite scatenando proprio l’ovazione dei tifosi avversari in seguito ad una magistrale rete.