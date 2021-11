Barcellona, muro dell’Al Sadd per Xavi: “Non lo lasciamo andare ora”

L'Al Sadd gela il Barcellona: Xavi non verrà lasciato andare prima del termine della stagione

Il Barcellona punta apertamente Xavi. C'è la speranza che l'ex centrocampista spagnolo riesca a ridare nuova linfa al progetto catalano nelle vesti di guida tecnica. L'allenatore catalano, però, è già legato all'Al Sadd e il club saudita non intende lasciarlo partire ora. Lo ha fatto capire chiaramente con un tweet dal proprio profilo: "Accogliamo con favore la visita della delegazione amministrativa del Barcellona, e la apprezziamo e rispettiamo. Ma la posizione del club è stata chiara sin dall'inizio. Abbiamo intenzione di tenere l'allenatore con sé, senza lasciarlo andare via in questo importante momento della stagione". Dunque la strada per il Barcellona si fa piuttosto in salita. I catalani, dopo l'esonero di Ronald Koeman, rischiano di trovarsi senza una prima guida tecnica di spessore. Il progetto dei blaugrana appare sempre più fragile e dai contorni labili. Di conseguenza il futuro rischia di non riservare grandi gioie ai sostenitori del Barça.