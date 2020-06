Barcellona nel caos: 5 calciatori e 2 membri dello staff avrebbero contratto il coronavirus

Giallo in casa Barcellona. Nonostante la Liga si stia preparando alla ripresa, alcune indiscrezioni provenienti da Rac 1 e riportate anche da Mundo Deportivo, vorrebbero ben 7 casi di positività al coronavirus in casa blaugrana. Si tratterebbe di 5 calciatori e 2 membri dello staff per un totale di sette persone.

Le persone dell’ambiente catalano avrebbero contratto il virus in passato e sarebbero già guarite escludendo, dunque, ogni pericolo relativamente alla ripartenza delle attività e di conseguenze del campionato. Non sono ancora stati annunciati i nomi degli interessati che sarebbero stati tutti asintomatici. Il fatto sarebbe stato confermato a seguito dei test effettuati dal Barcellona alla ripresa degli allenamenti di squadra. Al momento nessuna ulteriore informazione è stata resa nota mentre pare che la Liga fosse stata informata di tutto fin da subito. Per il Barcellona, la prima sfida di campionato della ripresa sarà a Maiorca sabato 13 giugno prima partita dopo lo stop di oltre due mesi.