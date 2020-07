Barcellona nel caos, Setien giustifica Messi: “Parole male interpretate”

Le parole di Leo Messi fanno scalpore. La Pulce argentina non ha lesinato critiche durissime nei confronti del Barcellona, reo, a suo dire, di non essere competitivo, risultando troppo fragile persino per sfruttare l’esiguo vantaggio pre Covid in classifica nei confronti del Real Madrid. La vittoria della Liga da parte dei Blancos è stata un durissimo colpo per il club blaugrana, specialmente per il tecnico Quique Setien, messo in discussione per il suo operato e a forte rischio esonero.

MALINTESO

Lo stesso Setien ha voluto comunque spiegare come tra lui e Messi non ci sia alcun problema. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Non mi sento assolutamente ferito dalle sue parole. Diciamo tutti cose che possono essere male interpretate. La frustrazione è normale in questi momenti, ma non mi interessa. Questa è una squadra che è consapevole degli obiettivi che si giocherà, tutti abbiamo bisogno di una pausa, liberare le nostre menti e diventare ciò che questa squadra è stata per molti anni”.