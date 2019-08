Barcellona, Neto trattiene Coutinho: “Un amico, spero resti…”

Dopo il successo contro il Napoli, il Barcellona torna a pensare anche al mercato. L’affare Griezmann concluso, il prossimo step potrebbe essere una cessione. Tra i maggiori indiziati c’è Philippe Coutinho.

L’asso brasiliano non ha mai trovato il feeling giusto con Valverde e con l’ambiente blaugrana e i rumors su una sua cessione si sono fatti sempre più insistenti. Prima il Psg, poi il Liverpool e il Manchester United, infine anche il Tottenham. Il futuro di Coutinho resta ancora da scrivere e il suo nuovo compagno Neto, portiere blaugrana, prova a spendere una parola per lui con la speranza che possa rimanere in squadra.

AMICO – Sa che le sue parole potrebbero essere un buco nell’acqua ma Neto, ex portiere del Valencia, prova lo stesso a trattenere Coutinho: “Philippe è un amico. Un caro amico. So che le mie parole non contano nulla, ma spero che resti con noi al Barcellona. Oltre ad essere un caro amico è una persona incredibile”. Con il mercato inglese prossimo alla chiusura, tante pretendenti uscirebbero dalla corsa al brasiliano che, a questo punto, potrebbe anche restare per la gioia di Neto.