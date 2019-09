Barcellona, nuove critiche per Valverde. Van Gaal: “Non sa usare De Jong”

Non è un momento semplice per Ernesto Valverde. Il tecnico spagnolo deve fare i conti con la partenza sottotono del Barcellona e con alcuni dubbi tattici come la posizione in campo di Frenkie De Jong. Dopo le critiche di Frank De Boer, l’allenatore del club catalano riceve una nuova critica da parte di Louis Van Gaal. L’olandese, ex guida tecnica del Barça, ha fatto capire chiaramente il suo pensiero, come riportato dal Mundo Deportivo: “Il Barcellona non sta usando le qualità di De Jong”. Una critica dura e nitida, con cui dovrà fare i conti Valverde nei prossimi impegni stagionali.