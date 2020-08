Barcellona, ore contate per Setien: due nomi per la successione

Game over: Quique Setien è ormai giunto alla fine della sua breve esperienza da tecnico del Barcellona. L’allenatore spagnolo era stato confermato dal presidente Josep Maria Bartomeu, ma la devastante sconfitta per 8-2 rimediata nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco è stata davvero troppo grave per poter salvare la sua testa. L’esonero sembra ormai questione di ore, secondo quanto riportato da Marca.

SUCCESSORI

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona starebbe valutando due profili con cui poter rimpiazzare Setien. Il primo nome è Mauricio Pochettino, ex Tottenham. L’argentino aveva sempre promesso di non allenare il club blaugrana, avendo giocato nell’Espanyol. Tuttavia nello scorso inverno c’erano già stati alcuni contatti proprio con i campioni di Spagna uscenti. L’alternativa è una vecchia conoscenza del mondo blaugrana: Ronald Koeman, attuale Commissario Tecnico della Nazionale dei Paesi Bassi.