Barcellona, orfano di Suarez? Il suo erede è… Braithwaite. Ecco l’indizio

Il Barcellona ha scelto i numeri di maglia per questa stagione. Ovviamente spicca il vuoto in attacco: per la prima volta dopo sei anni, i blaugrana dovranno fare a meno di Luis Suarez. Il Pistolero uruguaiano ha scelto l’Atletico Madrid dopo essere stato escluso dal tecnico dei catalani Ronald Koeman. Come fare per rimpiazzare il campione ex Liverpool?

L’INDIZIO

Martin Braithwaite non è certamente un giocatore noto per la sua umiltà. L’esterno danese è arrivato nella scorsa stagione al Barcellona dal Valencia e si è fatto notare non tanto per i suoi risultati in campo, ma per il suo notevole ego: quando Leo Messi sembrava destinato a lasciare il Barça, lui si era candidato per avere la maglia numero 10. Niente da fare per la casacca della Pulce. Ma la 9 era ancora lì, senza padrone. Ora è ufficiale: sarà Braihwaite il sostituto di Suarez, almeno nel numero di maglia.