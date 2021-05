Barcellona, patto per la Liga: tutti a pranzo da Messi…

Il gesto del 10 argentino con la squadra

La corsa alla vittoria della Liga è ancora incerta. Se il Siviglia si è, in un certo senso tirato fuori col k.o. contro l'Atletico Bilbao, lo stesso non si può dire di Atletico e Real Madrid ma anche del Barcellona che con un ritrovato Lionel Messi sembra essersi messo in testa di trionfare.