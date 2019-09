Barcellona pazzo di Ansu Fati, in arrivo rinnovo e promozione fissa in prima squadra

Ansu Fati ha incantato davvero tutti al Barcellona. L’esplosione del giovanissimo talento blaugrana ha fatto impazzire i fan e la stessa dirigenza che si ritrova un nuovo fenomeno in casa. Complice anche l’assenza di Messi dalle recenti gare, il classe 2002 ha trovato spazio diventando decisivo nelle ultime gare – su tutte quella contro il Valencia -.

Dalla Spagna, più precisamente AS, fanno sapere che il club blaugrana non ha alcuna intenzione di farsi scappare il suo gioiello tanto da aver pronta un’offerta di rinnovo contrattuale. Come scrive il periodico, che cita Radio Catalunya, Ansu Fati sarebbe prossimo ad un nuovo contratto di tre anni e la promozione fissa in prima squadra che vedrebbe un netto miglioramente anche delle condizioni economiche.

Ansu Fati, infatti, restando in seconda squadra percepirebbe, al momento circa 300 mila euro, ma in caso di permanenza nella rosa “dei grandi” il suo stipendio arriverebbe addirittura al milione di euro. Ben 700 mila euro in più rispetto a quello della formazione B. Per il giovane talentino, potrebbe presto esserci anche l’esordio in Champions League che lo farebbe entrare nella top 1o dei più giovani esordienti nella massima competizione europea per club.