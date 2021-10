Barcellona, Pedri alza bandiera bianca: “Che male non essere in campo”

Pedri non sarà a disposizione del Barcellona nei prossimi impegni

Il Barcellona cerca di rilanciarsi nella Liga dopo l'amarezza del tracollo in Champions League contro il Benfica. I blaugrana dovranno vedersela contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, ma dovranno fare a meno di Pedri. Il centrocampista spagnolo, infatti, si è infortunato e non sarà a disposizione nei prossimi impegni. Attraverso i propri social, il giocatore ha fatto sentire il suo supporto ai compagni: "Mi fa male non esserci domani. Sosterrò i miei compagni e penserò solo a tornare il prima possibile per aiutare la squadra. Forza Barça".