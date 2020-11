Barcellona, Pedri: “Non mi sarei mai aspettato questo avvio di stagione. Tutti mi dicono di restare con i piedi per terra”

La stella di Pedri ha iniziato brillare in maniera estremamente luccicante in questa stagione, anche grazie all’arrivo di Koeman sulla panchina del Barcellona. Il giovane spagnolo, protagonista assoluto nella dominante vittoria dei catalani contro la Juventus di settimana scorsa, ha parlato in conferenza stampa del suo sorprendente avvio di stagione: “Non mi sarei mai aspettato di avere a disposizione così tanti minuti – dichiara il campioncino del Barcellona -, ma voglio continuare a lavorare in modo da poter giocare il maggior numero di minuti possibile”.

Pedri ha dimostrato anche di avere le idee chiare riguardo alle caratteristiche da migliorare: “Devo lavorare di più sulla questione fisica, la tranquillità invece fa parte di me, mi ha sempre contraddistinto e devo continuare così”.

PIEDI PER TERRA – “Una delle cose che mi sto sentendo dire spesso è quella di restare con i piedi per terra – dichiara Pedri – tutti i grandi calciatori hanno fatto questo tipo di percorso”.

MESSI – Pedri, in conferenza stampa, non risparmia un cioccolatino per Messi: “Oltre ad essere un fuoriclasse è una persona magnifica e dobbiamo godercelo fino a quando giocherà. Da lui ho imparato tanto, spero che decida di giocare ancora qui ma qualunque cosa scelga di fare andrà rispettata”.