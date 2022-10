Barcellona, per il Clasico maglia speciale con il logo del cantante Drake

Attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui profili social, il Barcellona ha annunciato una grande novità in vista della gara contro il Real Madrid in Liga. Infatti, la società blaugrana per celebrare la partnership con il suo sponsor Spotify ha deciso di avviare una serie di maglie uniche che vedranno il nome dello sponsor essere sostituito da quello di svariati artisti. Il primo a prendersi la scena nella divisa blaugrana sarà Drake e vedrà il logo che lo caratterizza, un gufo , essere al centro della maglia dei catalani.

ANNUNCIO - "Una delle idee principali alla base dell'alleanza tra FC Barcelona e Spotify è quella di unire calcio e musica per entrare in contatto con un nuovo pubblico in tutto il mondo. Poiché entrambi sono in grado di riunire persone ed entusiasmare i fan, per la prima volta la squadra di calcio maschile entrerà in campo per il Clásico di domenica indossando una maglia con il logo di un artista di fama internazionale: il rapper e cantante Drake, vincitore di 4 Grammy Awards e il primo a superare i 50 miliardi di stream su Spotify, piuttosto che il logo del loro partner principale", si legge nella nota sul sito del Barcellona.