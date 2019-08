Barcellona, per Neymar il Psg chiede Dembelé

Ultimi infuocati giorni di calciomercato, con il tormentone relativo al futuro di Neymar che appare ancora lontano dal districarsi. Il brasiliano, come noto, vuole lasciare il Paris Saint-Germain, sognando un clamoroso ritorno a quel Barcellona lasciato nell’estate 2017. Ed i blaugrana da parte loro, in queste ore, hanno aumentato il pressing sull’attaccante, con il club francese che però, per lasciar partire il proprio fuoriclasse, ha chiesto in cambio un’importante contropartita tecnica.

DEMBELE’ – Secondo quanto raccolto da Le Parisien, il Psg vorrebbe inserire nell’affare Ousmane Dembelé, cercando di convincere il giocatore ad accettare la destinazione francese. Una mossa che tuttavia non troverebbe terreno fertile nei blaugrana, che vorrebbero prelevare Neymar solamente in prestito con diritto di riscatto.