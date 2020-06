Barcellona, pessimismo Piqué: “Difficile vincere la Liga. Il Real Madrid non penso perderà punti”

Mezzo passo falso del Barcellona che incappa nello 0-0 contro il Siviglia nell’ultima giornata de La Liga. Un pari che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta al titolo con il Real Madrid. I blancos, infatti, impegnati domani contro la Real Sociedad, potrebbero annulla lo svantaggio nei confroni dei blaugrana e dare vita ad un testa a testa a pari punti da qui alla fine. Ecco perché, come riporta Marca, Gerard Piqué sembra essere piuttosto arrendevole e pessimista riguardo il continuo del campionato.

Piqué: “Vedendo il calendario il Real Madrid non perderà punti”

“Il Siviglia è terzo in classifica, è vero, ma il pareggio ci lascia in una situazione davvero non comoda. Non dipende da noi il nostro destino”, ha commentato Piqué a fine gara. “Le sensazioni in campo non sono state negative. Abbiamo giocato bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma non siamo riusciti a colpire”. Un solo punto che permetterà con ogni probabilità al Real Madrid di tornare in vetta a pari punti con il Barcellona: “Credo che sarà molto difficile vincere la Liga. Ma credo che i blancos difficilmente perderanno punti. Come detto, non dipendiamo più da noi stessi e loro, se sono quelli visti anche l’altra sera, beh. Non perderanno così facilmente”.

TUTTE LE NEWS DI GOSSIP QUI