Barcellona, Piqué e l’ammonizione…’furbetta’: squalificato contro l’Eibar ma ci sarà nel Clasico

Piovono accuse all’indirizzo di Gerard Piqué, difensore del Barcellona, dopo il cartellino giallo ricevuto nell’ultima sfida di campionato contro il Siviglia.

Il centrale blaugrana ha collezionato il quinto cartellino giallo che farà scattare l’automatica squalifica. Assenza che non permetterà al giocatore di prendere parte al match contro l’Eibar ma che, dall’altra parte, gli permetterà di essere presente nel Clasico contro il Real Madrid.

Come riporta Marca, l’ammonizione presa da Piqué ha generato diverse polemiche. Nonostante sia vietato dal regolamento, anche in passato molti calciatori hanno provato a farsi ammonire intenzionalmente per evitare di saltare un match più importante successivamente. In effetti, il difensore ha calciato via la palla nei minuti finali della gara che il Barcellona stava conducendo per 4-0. Un gesto che, secondo molti, è stato intenzionale proprio per ripulire la casella delle ammonizioni ed evitare l’eventuale punizione nel match successivo che gli avrebbe fatto saltare la partita contro il Real Madrid.