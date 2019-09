Barcellona, Piqué in difesa di Suarez: “Siamo esseri umani, non possiamo rendere sempre al top”

Momento complicato per il Barcellona. I blaugrana hanno iniziato la stagione sottotono, con la vittoria di ieri con il Villarreal che non è bastata a calmare le acque. Sul banco degli imputati Luis Suarez, con l’attaccante che, sostituito nel corso della ripresa, è stato bersagliato dai fischi del Camp Nou. In sua difesa, nel post-gara, è intervenuto il difensore Gerard Piqué. Queste le sue parole raccolte da Sport.

PRESTAZIONE – “La gente paga il biglietto ed ha quindi tutto il diritto di esprimere il proprio pensiero, ma noi giocatori siamo degli esseri umani: non è semplice rendere al meglio in ogni partita. Sappiamo quali sono i nostri problemi e stiamo lavorando per provare a cambiare le cose. Con il Getafe cercheremo di dare seguiro a questa vittoria”.