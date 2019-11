Barcellona, Piqué: “Jordi Alba a 30 anni senza patente costringe il padre a portarlo all’allenamento”

Il difensore del Barcellona Gerard Piquè ha raccontato come due dei suoi compagni di squadra, il diciassettenne Ansu Fati e Jordi Alba , che compirà 31 anni a marzo del prossimo anno, arrivano nella sede di allenamento del titolato club catalano. “Fathi? Penso che suo padre lo guidi. Tuttavia, come il 30enne Alba, che non ha ancora la patente di guida si faccia accompagnare dal padre in allenamento. E dire che Alba non vuole nemmeno sostenere gli esami. Non ci ha nemmeno provato “. Lo riporta su Twiter Espn.