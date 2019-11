Barcellona, Piqué punzecchia: “Ok la vittoria, ma per noi conta giocare bene…”

Dopo la vittoria sofferta sul campo del Leganes, il Barcellona si gode i tre punti non con qualche piccola polemica.

Uno dei veterani della squadra, Gerard Piqué, non le ha mandate certo a dire ai compagni ed in generale all’ambiente. Un successo fondamentale, ma che ha evidenziato grossi problemi di gioco. Parlando in zona mista del Butarque il difensore blaugrana ha sottolineato: “Era una partita importante per la squadra perché davanti abbiamo una settimana importante (con la Champions League ndr). Però non possiamo avere scuse, nonostante le difficoltà climatiche e il forte vento. Nessun alibi. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto ma sappiamo di dover migliorare. Conta vincere, sì. Ma per noi il giorno è una questione di principio e viene anche prima…”, ha concluso Piqué.