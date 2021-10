Barcellona, Piqué saluta Koeman: “Un piacere essere allenato da te”

Gerard Piqué omaggia Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, esonerato dopo la sconfitta del Rayo Vallecano

Per Ronald Koeman è il momento dei saluti. La sua avventura al Barcellona si è conclusa mestamente con l'esonero dopo la sconfitta sul campo del Rayo Vallecano. Il tecnico olandese paga il pessimo rendimento della squadra in campionato e in Champions League. Tuttavia molti giocatori sono con lui, come dimostra Gerard Piqué. Il difensore spagnolo ha affidato ai social il suo pensiero dedicato all'ex allenatore: "È stato un grande piacere essere allenato da te. Ti auguro tutta la fortuna del mondo per il futuro. Un grande abbraccio, mister". Un bel modo per salutare Koeman, che ha tentato di risollevare le sorti di un Barcellona apparso disorientato negli ultimi mesi dall'addio di Leo Messi.