Il difensore del Barcellona Gerard Piqué omaggia Ernesto Valverde, esonerato lunedì sera da allenatore del Barcellona con al suo posto Quique Sétien. Questo il tweet dedicato all’ex allenatore del club catalano: “Stai andando via lasciando una squadra leader con due campionati vinti in due anni. È stato un onore lavorare ai tuoi ordini e spero che tutto vada per il meglio. È sempre un piacere incontrare nella mia vita una persona come te. Un forte abbraccio, mister”