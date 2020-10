Barcellona, Pjanic è fiducioso: “Posso fare grandi cose, datemi tempo”

Juventus-Barcellona sarà una partita speciale per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco tornerà allo Stadium che è stata la sua casa negli ultimi quattro anni nei quali ha conquistato altrettanti scudetti.

NUOVA CASA

Pjanic ha commentato l’avvio della sua nuova avventura durante la conferenza stampa: “Mi sto ambientando, sono arrivato dopo perché ho avuto il Covid, però sto bene e spero di aiutare la squadra. Posso dare tanto, m’importa principalmente che la squadra faccia un buon percorso nella Liga e in Champions. Ci vuole tempo per adattarmi, ma sono convinto di poter fare grandi cose. Spero di dare il meglio per i tifosi del Barcellona. Qui c’è competizione come in ogni club, è normale. Io, De Jong e Busquets possiamo giocare insieme, però deve decidere il mister. Griezmann è un grande giocatore e sono sicuro che farà bene nelle prossime partite. Essendo un attaccante ha bisogno di fare un gol per prendere fiducia”.