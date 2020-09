Barcellona, Pjanic si presenta: “Giocare qui motivo d’orgoglio. Suarez? La Juve lo accoglierebbe bene””

Miralem Pjanic ha lasciato la Juventus dopo 4 stagioni per sposare il progetto del Barcellona. Il bosniaco arriva forse nel momento peggiore degli ultimi 5 anni, con i blaugrana che hanno quasi perso Leo Messi e che molto probabilmente dovranno dargli l’addio definitivo a fine stagione.

LE PAROLE DI PJANIC

Martedì pomeriggio il centrocampista ha parlato in conferenza stampa di presentazione a proposito del suo trasferimento e non solo: “Giocare qui come rivale era già un motivo d’orgoglio. Da piccolo sognavo di giocare nel Barcellona, però far parte di questa squadra, di questo club, è straordinario. Sono grato per come ho iniziato e proseguito la carriera. Oggi sono nel club più grande al mondo ed è una tappa importantissima della mia carriera. Aspiriamo a vincere tutti i trofei e per me è una grande opportunità. Spero di essere d’aiuto con la mia esperienza e il mio calcio. Messi e Suarez? Non mi immagino Messi con un’altra maglia, pensavo che tutto sarebbe finito bene. La mia volontà era poter giocare con lui e non avevo dubbi. Circa Suarez, non saprei. È un gran goleador, però non conosco il suo futuro e ciò che vuole. Se dovesse restare sarebbe bello, se dovesse andare alla Juve sono sicuro che verrebbe accolto molto bene. Spero di giocare con lui.

JUVENTUS

L’ex Juve ha poi parlato anche della sua parentesi bianconera: “Lasciare la Juve è complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore deve avere lo stimolo per crescere e trovare nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo la necessità di trovare nuovi obiettivi e il Barcellona era il mio sogno”.