Barcellona, primo successo fuori casa. Valverde: “Quando siamo uniti siamo formidabili”

Finalmente il Barcellona trova il successo fuori casa. È la prima volta che accade in stagione, sia in Liga che in Champions League. I blaugrana, infatti, hanno 2-0 nel pomeriggio sul campo del Getafe grazie alle reti di Luis Suarez e Junior Firpo. La soddisfazione di mister Valverde a fine partita: “Era una partita fondamentale, finalmente abbiamo rotto il tabù della vittoria fuori casa. Non è stato per nulla facile, ma quando siamo uniti siamo una squadra formidabile. Nel primo tempo il gioco non è stato fluido, ma quando a inizio ripresa abbiamo segnato il secondo gol è stato più semplice controllare. L’assist di tre Stegen? È stato bravissimo coi piedi, quel tipo di giocata è un qualcosa in più che prendiamo molto volentieri”.

Fra pochi giorni il match contro l’Inter in Europa: “Vedremo se recuperiamo Dembélé, di sicuro non ci sarà Ansu Fati, come sapevamo”.