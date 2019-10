Barcellona, pronto il rinnovo per ter Stegen

Se l’inizio di stagione del Barcellona è stato tutt’altro che esaltante, tra le note positive in casa blaugrana si registra il rendimento di Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, al centro di un’accesissima rivalità con Manuel Neuer in nazionale, si è reso protagonista di interventi super in queste prime settimane, con le sue prestazioni che non sono passate inosservate alla dirigenza catalana. Il Barça, come riporta Marca, starebbe infatti studiando una proposta di rinnovo di contratto da offrire all’estremo difensore.

Ter Stegen, attualmente, ha un accordo con i blaugrana fino al 2022, ma scopo del club è quello di blindarlo ulteriormente, in modo da respingere l’eventuale interesse di altre società.