Barcellona, rabbia Busquets: “Var aiuta a non sbagliare ma difficile accettare certe decisioni contro di noi”

Dopo le parole di rabbia di Koeman, in casa Barcellona parla anche il centrocampista Sergio Busquets tra i protagonisti del Clasico contro il Real Madrid perso dai blaugrana per 1-3. Come riporta Marca, il calciatore dei catalani ha fatto riferimento alle decisioni controverse del Var, soprattutto quella del rigore a favore dei blancos che, di fatto, ha indirizzato la partita.

Busquets: “Barcellona punito duramente. Var spesso contro di noi”

“Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nel secondo ci siamo sentiti a nostro agio e abbiamo creato azione pericolose”, ha detto Busquets. “Purtroppo un calcio di rigore ha determinato l’esito della gara. Dopo il penalty il Real Madrid ha preso fiducia e ha potuto portare avanti la partita vincendola. Il Var? Siamo convinti che il Var definisca chiaramente tutte le situazioni e dobbiamo essere d’accordo con questo, ma penso che il Barcellona sia stato punito troppo duramente dal suo intervento. Credo sia difficile da accettare, perché come il rigore di Ramos ricordo bene altri episodio simili in cui non c’è stato intervento. Mi viene subito alla mente l’episodio col Betis…”.